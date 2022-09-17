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KPSS Gerekli Belgeler ve Yasak Eşyalar Listesi 2022: Sınava Girerken Yanımızda Olması ve Olmaması Gerekenler Neler?

KPSS gerekli belgeler ve yasak eşyalar listesi 2022: Sınava girerken yanımızda olması ve olmaması gerekenler neler?

31 Temmuz tarihinde gerçekleşen KPSS sınavı soruların çalınması iddiasıyla iptal edilmişti. İptali gerçekleşen sınavın yenisi yarın gerçekleşecek. 18 Eylül Pazar günü KPSS’ye girecek olan adaylar "Sınava girerken yanımızda olması ve olmaması gerekenler neler?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS gerekli belgeler ve yasak eşyalar listesi…

17.09.2022 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül’de gerçekleşecek. Yarın sınava girecek milyonlarca aday "KPSS'ye giderken yanımızda olması ve olmaması gereken eşyalar nelerdir? Yüzük, alyans, bileklik, kol saati, anahtar, para ile KPSS sınavına girilir mi? KPSS'de kalem silgi verilecek mi?" sorularının cevabını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda içeriye belge ve kimlik dışında hiçbir şey alınmıyor. Sınava tek başına gitmek zorunda olan adaylar ise yanında bulundurması ve bulundurmaması gereken eşyaların neler olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. İşte KPSS gerekli belgeler ve yasak eşyalar listesi

  • 2022 KPSS GEREKLİ BELGELER VE YASAK EŞYALAR LİSTESİ

    2022 KPSS için sayılı saatler kaldı. KPSS için sınav salonlarına girişte gerekli belgelerin neler olduğu merak ediliyor. Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklar. KPSS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS 2022 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

  • KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU OLAN BELGELER NELERDİR?

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

    2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

    3.DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI

    Adayların sınava girebilmeleri için 2022-KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

  • Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

    Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

    Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

    T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

    Bunların dışında; sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  • YASAK OLAN EŞYALAR: YÜZÜK, ALYANS, BİLEKLİK İLE KPSS SINAVINA GİRİLİR Mİ?

    ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre içeri girmesi yasak olan eşyalar şu şekilde sıralanmıştır;

    Çanta,

    Cüzdan,

    Cep telefonu,

    Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla

    Kulaklık,

    Kolye,

    Küpe,

    Yüzük (alyans hariç),

    Bilezik,

    Broş ve diğer takılarla;

    Anahtarlık,

    Her türlü araç anahtarı,

    Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),

    Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

    Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),

    Banka/kredi kartı vb. kartlarla KPSS sınavına girişler yasak.

     

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