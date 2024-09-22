KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ekranında KPSS sonuçları sorgula
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı bugün yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı soruları ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmının bugün açıklanması bekleniyor. Öte yandan KPSS sonuç tarihi gündemde. Peki KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KPSS DHBT sonuçlarından bilgiler...
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KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı. 2024-KPSS DHBT sınavında adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ
DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.
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SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.
KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuzda 2024-KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı.
Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.
Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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