2024 KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren memur adayları ise bu noktada ‘’KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…