KPSS branş sıralamaları sorgulama ekranı! 2023 KPSS branş bazlı sıralamalara nasıl bakılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), gün itibariyle yayınladığı yeni açıklama ile KPSS A grubu ve öğretmenlik branş bazında sıralamaların sisteme geçirildiğini paylaştı. Söz konusu açıklamanın ardından KPSS branş sıralamasınının olduğu ve nasıl bakılacağına ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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KPSS branş bazında sıralama ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Söz konusu sınava iştirak eden binlerce adayı yakından ilgilendiren sıralamaya dair ayrıntıları derledik. İşte, ÖSYM'den yapılan ilgili açıklamanın ayrıntıları ve branş bazlı sıralamaların nasıl öğrenileceği hakkında detaylar...
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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI NASIL BAKILIR?
KPSS A grubu ve öğretmenlik branş bazında sıralamaların sisteme yansıtıldığı ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak.
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ÖSYM AÇIKLADI: KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
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Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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