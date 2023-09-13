KPSS branş bazında sıralama ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Söz konusu sınava iştirak eden binlerce adayı yakından ilgilendiren sıralamaya dair ayrıntıları derledik. İşte, ÖSYM'den yapılan ilgili açıklamanın ayrıntıları ve branş bazlı sıralamaların nasıl öğrenileceği hakkında detaylar...