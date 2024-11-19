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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı! 2024 ÖSYM KPSS lisans branş bazı sıralamalar nasıl öğrenilir?

        KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM 2024 KPSS lisans branş bazı sıralamalar nasıl öğrenilir?

        KPSS lisans branş sıralaması ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. İşte KPSS branş bazı sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:57
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        • 1

          ÖSYM tarafından KPSS branş bazında sıralamar açıklandı. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM'nin AİS sisteminde gerekli sorgulamalar gerekli sorgulamalar gerçekleştirilerek görüntülenebiliyor. İşte KPSS lisans branş bazı sıralama listesi

        • 2

          KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

          2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

          Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

          Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri,Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

          Branş bazında sıralamaları incelerken adayların göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

        • 3

          BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

          BRANŞ BAZI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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