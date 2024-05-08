KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans - önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl arayla düzenlenen lisans oturumları ise her yıl düzenleniyor. Sınava katılım gösterecek adaylar için "KPSS ne zaman, başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte 2024 KPSS tarihi...
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KPSS NE ZAMAN? İŞTE SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2024, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2024, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2024, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum: Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2024, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum: Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2024, Saat: 10.15
ÖABT Tarihi ve Sınav Saati: 4 Ağustos 2024, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45
DHBT Tarihi: 22 Eylül 2024, 10.15, 350,00 TL (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 16 Ağustos 2024)
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KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 3-15 Mayıs 2024 (Ücret ödeme için son gün, 16 Mayıs 2024)
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ
(KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Mayıs 2024 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde ödenir.)
DHBT BAŞVURU TARİHİ
9-15 Ağustos 2024 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)
DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ
22 Ağustos 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
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KPSS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin, "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvuruların Alınması" hakkında açıklaması şu şekilde:
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
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Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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KPSS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235,00 TL
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