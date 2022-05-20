Memur olma hayaliyle KPSS sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. Ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları şeklinde olacak KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Sınava kısa bir süre kalırken KPSS'ye girecek olan adaylar çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak 2002 yılında uygulananan KPSS sınavı ÖSYM tarafından düzenlenir. Peki Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS sınavı hakkında merak edilen soruları yanıtı...