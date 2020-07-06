KPSS başvuru ücreti ne kadar

KPSS başvuru ücretleri ne kadar sorusu merak ediliyordu. Adaylar sınav başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi için başvuru ücretini belirli süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? İşte tüm detaylar...

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran 2020 ve 13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında yapılacakken; KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos 2020 ve 2 Eylül 2020 tarihleri arasında saat 23.59 aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 15.09.2020 ve 30.09.2020 saat 23.59 arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans ve ön lisans sınav başvuru ücretleri yayınlanan kılavuzda şu şekilde belirlendi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde e-işlemler kısmında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.