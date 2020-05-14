KPSS başvuru ne zaman 2020 soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ertelenen başvuru tarihleri yeniden belirlendi. ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim lise başvuru tarihlerini yenileyerek resmi internet sayfasında paylaştı.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN 2020

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin belirlediği takvime göre aşağıdaki gibidir;

KPSS Lisans 6 Eylül Pazar

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar

KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar

KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.