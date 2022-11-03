ÖSYM, 3 Kasım 2022 itibariyle KPSS önlians sonuçlarını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından astsubaylık düşünen vatandaşlaırmız için KPSS astsubay taban puanları, puan türü ve gerekli puan ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...