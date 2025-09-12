2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak?
ÖSYM'nin düzenleyeceği 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Üç oturum halinde yapılacak sınavın sonuçları 10 Ekim 2025'te açıklanacak. Adayların, sınava girmeden önce ÖSYM üzerinden temin edilecek sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak? İşte, adayların merak ettiği oturum saatleri…
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM SAATLERİ
KPSS 1. oturum sınavları (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM SAATLERİ
KPSS 2. oturum sınavları (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat saat 14.45'te başlayacak.
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAATLERİ
KPSS 3. oturum sınavları (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ