Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturum saatleri ile KPSS Alan Bilgisi sınavları hangi gün, saat kaçta başlayacak?

        2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak?

        ÖSYM'nin düzenleyeceği 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Üç oturum halinde yapılacak sınavın sonuçları 10 Ekim 2025'te açıklanacak. Adayların, sınava girmeden önce ÖSYM üzerinden temin edilecek sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak? İşte, adayların merak ettiği oturum saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM’nin organize ettiği 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, çok sayıda adayın katılımıyla yapılacak. İki gün boyunca üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 10 Ekim 2025’te duyurulacak. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları hangi saatlerde uygulanacak? İşte, adayların beklediği oturum saatleri…

        • 2

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM SAATLERİ

          KPSS 1. oturum sınavları (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.

        • 3

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM SAATLERİ

          KPSS 2. oturum sınavları (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat saat 14.45'te başlayacak.

        • 4

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAATLERİ

          KPSS 3. oturum sınavları (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.

        • 5

          KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

          KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa