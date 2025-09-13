Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 85 puanla nereye girilir? 85 KPSS Lisans puanı ile hangi kurumlara atama olur? 2025 KPSS Lisans atama ve taban puanları açıklandı mı?

        KPSS 85 puanla nereye girilir? 85 KPSS Lisans puanı ile hangi kurumlara atama olur?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları, 13 Eylül Cumartesi günü düzenlendi. Adaylar ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden; ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden teste tabii tutuldu. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar 85 puan ile hangi kurum ve kadrolara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. 85 KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, 2025 KPSS 85 puanla nereye girilir, hangi kurumlara atama olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 13 Eylül Cumartesi günü uygulandı. Sınavın ardından puan hesaplama işlemleri hız kazandı. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplayan adaylar, kendilerine en uygun kurumları ve atama puanlarını araştırmaya başladı. Bu noktada 85 puan ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, KPSS 85 puanla nereye girilir? İşte 85 KPSS Lisans puanı ile girebilecek yerler hakkında detaylar..

        • 2

          2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

          KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

        • 4

          2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

          Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        • 5

          KPSS 85 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

          2025 KPSS atama puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile atama puanları netlik kazanacak.

          Ancak memur adayları 2024 KPSS atama kılavuzundan yola çıkarak, atanmak istedikleri kurumların puanına bakabilir.

          2024 ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          2025 KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Habertürk Anasayfa