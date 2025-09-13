2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 13 Eylül Cumartesi günü uygulandı. Sınavın ardından puan hesaplama işlemleri hız kazandı. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplayan adaylar, kendilerine en uygun kurumları ve atama puanlarını araştırmaya başladı. Bu noktada 85 puan ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, KPSS 85 puanla nereye girilir? İşte 85 KPSS Lisans puanı ile girebilecek yerler hakkında detaylar..