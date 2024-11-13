KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri
ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. KPSS 2025 sınav tarihleri hakkında bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2025 takvimini incelemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2025 yılına ait sınav takvimimiz belirlenmiştir, tüm adaylara hayırlı olmasını dilerim. Sınavlara katılacak herkese başarılar" şeklinde açıklamada bulundu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?
2025 KPSS tarihleri duyuruldu. ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Böylelikle KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri netlik kazandı. Peki, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...
2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül’de yapılacak.
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde olacak.
Başvurular 26 Haziran - 10 Temmuz arasında gerçekleşirken, en geç başvuru ise 23-24 Temmuz 2025 tarihinde olacak.
Öte yandan KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.