KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?
ÖSYM, adayların KPSS-2024/3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapmasına ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan bu kılavuz, "Sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır?" Sorularını gündeme getirdi. İşte KPSS-2024/3 tercih kılavuzu ile sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri...
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ÖSYM, KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu adayların erişimine sundu. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere ön lisans mezunları arasından büro personeli, lisans mezunları arasından mühendis, hemşire, avukat, diyetisyen meslek gruplarından alım yapılacak. Peki, " Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
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TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
KPSS 2024/3 tercih başvuruları kapsamında Ön Lisans mezunları arasından Büro Personeli, Lisans mezunları arasından ise Mühendis, Avukat, Hemşire ve Diyetisyen alımı yapılacak. Adayların başvuru yapmadan önce alım yapılacak meslek grupları için aranan nitelik kodlarını taşıyıp taşımadığı bilgisini kontrol etmeleri gerekecek
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MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Lisans ve Ön Lisans mezunları arasından yapılacak olan alım kapsamında tercih başvuruları 19-25 Ocak tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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