MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Lisans ve Ön Lisans mezunları arasından yapılacak olan alım kapsamında tercih başvuruları 19-25 Ocak tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.