KPSS ne zaman, hangi ayda? Kamu personeli adayları tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorunun cevabı ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle heyecanla beklenen "2024 KPSS ne zaman?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Peki, 2024 ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS ne zaman hangi ayda yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi içerisinde yer alan KPSS sınav tarihleri...