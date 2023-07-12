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        KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 KPSS lisans sınav yerleri

        KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru süreci tamamlandı. Sınav için geri sayım sürerken gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, sınav yerleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarihlerle ilgili detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 13:33
        • 1

          KPSS 2023 lisnas başvuru süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları ve Alan Bilgisi oturumları ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS Lisans sınav yerleriyle igili detaylar...

        • 2

          2023 KPSS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

          2023 ÖSYM takviminin açıklanmasıya beraber KPSS başvuru tarihleri de belirlendi.

          adaylar, 16 ila 29 Mayıs arasında KPSS sınavı için başvuru yaptılar.. İlk başvuruyu kaçıranlar ise 6 ila 7 Haziran 2023 tarihlerinde geç başvuru yaptılar.

        • 3

          2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

          2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

          2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Dolayısıyla sınav yerlerinin hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

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