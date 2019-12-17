Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

KPSS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV TARİHİ 19.07.2020 BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020 SON BAŞVURU TARİHİ 20.05.2020 GEÇ BAŞVURU 09.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 10.09.2020 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün SINAV TARİHİ 25.07.2020 BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020 SON BAŞVURU 20.05.2020 GEÇ BAŞVURU 09.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 10.09.2020 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün SINAV TARİHİ 26.07.2020 BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020 SON BAŞVURU 20.05.2020 GEÇ BAŞVURU 09.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 10.09.2020 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV TARİHİ 09.08.2020 BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020 SON BAŞVURU 20.05.2020 GEÇ BAŞVURU 09.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 10.09.2020

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.