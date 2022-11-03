Kozlu'da boyanan madenci heykeline ilişkin açıklama

Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, ilçe girişinde bulunan madenci heykelinin boyanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur." dedi.
Yılmaz, gazetecilere, madenci heykelinin yaklaşık 32 yıl önce yapıldığını söyledi.
Heykelin zaman içerisinde zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde bunun bakımını yapmak istedik. Çeşitli araştırmalar neticesinde heykelimizin restorasyon çalışmasını yaparak yıllardır madencinin giydiği lacivert ile mavi arasında bir tonda elbisesi olan, sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik." diye konuştu.
Yılmaz, çalışma sonrasında sosyal medya ve çeşitli yayın organlarında eleştirilere maruz kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"ELEŞTİRİLER HAKSIZ"
"Kozlu'daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur. 'Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı' haberlerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Art niyetli yapılan haberler. Madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Eleştirileri haksız buluyorum."
Çalışmayı yapmadan önce heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kendisine ulaşamayınca da böyle bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.
1991'DE YAPILDI
Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içerisine konuldu.
Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.
Eserinin kendisine bilgi verilmeden boyandığını belirten Yurdanur, sosyal medya hesabından, "Aldığım bilgiye göre Kozlu'da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır." paylaşımında bulunmuştu.
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