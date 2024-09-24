Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı - Güncel haberler

Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı - Güncel haberler

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Kozan - Feke karayolu Suluhan mevkisinde meydana geldi.

Hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zeynep A. (1), Cennet A. (31), İsmail Ç.(30) ve Ali S. (34) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.