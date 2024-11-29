Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Köyün tek çocuğu olunca, arkadaşları da dedeler oldu

        Köyün tek çocuğu olunca, arkadaşları da dedeler oldu

        Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyünde yaşayanlar iş imkanı dolayısıyla büyük şehirlere taşınınca, köyde kalan tek çocuk Ayça Durmaz'ın arkadaşları da yaşlılar oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyün tek çocuğu olunca, arkadaşları da dedeler oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükdoğanca köyünde 100 nüfuslu köyün 52'si erkek, 48'si kadınlardan oluşunca oynayacak, konuşacak arkadaşı olmayan 10 yaşındaki Ayça Durmaz, boş zamanlarında dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

        Eğitimini Aliço Pehlivan Köyü İlkokulu'nda taşımalı devam ettiren Ayça Durmaz, ”Dedem ve arkadaşları ile çok iyi anlaşıyorum. Boş zamanlarımı onunla geçiriyorum. Çok iyi arkadaş olduk” dedi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Küçükdoğanca köyünda vatandaşlarla bir araya gelerek, küçük Ayça ile de yakından ilgilendi. Küçükdoğanca köyünün en küçüğü ve ayna zamanda köydeki tek çocuk olan Ayça Durmaz ile bir süre sohbet eden Kaymakam Sevgili, “Minik Ayça köyde genellikle dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla arkadaşlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Zap Suyu'na uçtular!
        Zap Suyu'na uçtular!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Habertürk Anasayfa