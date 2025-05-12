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        Haberler Yaşam Köyü terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü’nde ‘anne’ oldu

        Köyü terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü’nde ‘anne’ oldu

        Erzincan'ın Kilimli köyünü yaz-kış terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü'nde anne oldu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, leyleklerle ilgili 'Doğa bazen mucizesini tam zamanında getirir' başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:40
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        Köyü terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü'nde 'anne' oldu
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        Merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış aylarında yakın takibe alınan leylekler, karlı yuvalarında görüntülenmişti.

        Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz" denilmişti.

        6 YAVRULARI OLDU

        Köydeki 2 leylek, bugün yumurtadan çıkan 6 yavruyla anne oldu. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından leyleklerin yumurtalarını beklemeleri ve yavrular dron kamerasıyla görüntülendi.

        2 leyleğin 6 yavrusunun olmasıyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yine paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Erzincan Kilimli köyünde 10 yılı aşkın süredir göç etmeyen ve fedakarlıkla bekleyen leyleklerimiz, Anneler Günü'nde anne oldular. Doğa, bazen mucizesini tam zamanında getirir” ifadesine yer verildi.

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        #Anneler Günü
        #leylek
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