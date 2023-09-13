Köyden İndim Şehire filmindeki bina sosyal medyada ilgi görüyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan, 1974'te Köyden İndim Şehire filminin bir bölümünün de çekildiği Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, sosyal medyada ilgi görüyor
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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1956'da inşa edilen ve 1974'te Köyden İndim Şehire filminin bir bölümünün de çekildiği Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladı.
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Özellikle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen blokların mimarisi, bina içi süs havuzları ve yeşil alanları drone ile görüntülendi.
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Yeşiltepe Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saraç, 10 yıldan bu yana sitede oturduğunu, Ankara'nın merkezinde bunun gibi daha güzel bir sitenin olmadığını belirtti.
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Yaklaşık 20 dönümlük bir alan içerisinde olan sitede 420 daire olduğunu ifade eden Saraç, "İki blok bizden ayrılmış. Şu anki Yeşiltepe sitesinde 2 bin kişi yaşıyor" dedi.
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Herkesin bu sitede oturmak istediğini vurgulayan Saraç, "Daha önce birçok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşalar genelde ve filmler de çekilmiş.
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Burada iki meclis başkanımız da oturmuş. Suna Kan geçenlerde rahmetli oldu; dünyaca ünlü olan keman virtüözümüz burada oturdu. İşte onun için dedik ki değil Ankara'da, Türkiye'de eşi olmayan bir bina" diye konuştu.
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Yeşiltepe blokları sakinlerinden Mahir Barış da yaklaşık 60 senedir bu sitede yaşadığını söyledi.
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Sitenin inşa edildiği dönemde, alanda tek bir ağacın olmadığını belirten Barış, "Burası daha çok mebuslar için yapılmış. Amerikalıların o zaman Ankara'da pek kalacak yerleri yok.
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Her blokta en az 10-15 Amerikalı aileler kalırdı. Özel bir yapısı vardır. Öyle bir şekilde konumlandırılmış, yerleştirilmiş ki her daire günün bir saati güneş alır" ifadelerini kullandı.
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Barış, askere gittiği dönemde sitede iki filmin çekildiğini söyleyerek "Burası zamanında üst düzey insanlar için yapılmıştı. O zaman kapıda güvenlik görevlileri falan da olurdu. Amerikalılar da vardı, onlarla basketbol, voleybol oynardık" dedi.
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