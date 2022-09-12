Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde nesli tükenmekte olan bozayı video kapan sayesinde görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün Muğla ili Köyceğiz ilçesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında foto kapan ve video kapanlarla izleme çalışmaları kapsamında bozayı (Ursus arctos) görüntülendi. Görüntü, Köyceğiz bölgesinde bozayıya ait ilk video olarak kayda geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Muğla Köyceğiz yaban hayatı geliştirme sahası Türkiye dağılımının en güney ve sıcak dağılımlarından birini oluşturması ve düşük rakımlı kızılçam ormanlarında yayılış göstermesi açısından çok önemli bir konumdadır. Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet YHGS ile birlikte bozayının yaşadığı iki alandan biridir. Bölge yıl boyu su kaynağı bulundurması, çok sayıda yabani yemiş ve meyveler, küçük ve büyük birçok memeliler varlığıyla Bozayı yaşamı için uygun bir habitat oluşturmaktadır.” denildi.
SOYU TÜKENME TEHLİKESİ BÜYÜK OLAN TÜRLER LİSTESİNDE
Bozayıların Kara Avcılığı Kanunu, CITES Sözleşmesi, IUCN tarafından korunan türler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bozayı Dünya Doğayı Koruma Birliği -IUCN listesinde VU kategorisinde olup, vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler listesinde, CITES Sözleşmesinde EK-II listesinde yer almaktadır. Bozayı, karakulak, kurt ve yaban keçisi başta olmak üzere zengin bir faunaya ev sahipliği yapan Köyceğiz ilçesinde türlerin popülasyon izlenmesi ve buna bağlı olarak da koruma faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yoğun olarak sürdürülmektedir." denildi.
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