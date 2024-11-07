Köy kadınları tiyatroyla sosyalleşti

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Ürkmez'de 10 yıl önce bir araya gelen ve kadın hikayelerini dile getirmek için çalışan bir ekipleri olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Genel Sanat Koordinatörü Vedat Murat Güzel de tiyatro çalışmalarının, oyunculara aynı zamanda bir terapi niteliğinde olduğunu belirtip, "Köy tiyatrolarına seçme yapmıyoruz. 'Herkesin sahnede yapabileceği bir şey vardır' diyoruz. Bu amatör bir çalışma. Yaptıklarımızın sonuçlarını görünce terapi tiyatro tarzında bir çalışma olduğunu da fark ettik. Herkese kapımız açık. Katıldıklarında istekleri doğrultusunda sahnede onlara yer açıyoruz. Bu tür bir sanat aktivitesi ile uğraşmak, kişisel gelişimlerine katkı yapıyor, farkındalıklarını arttırıyor. Çevresinde komşuları, torunlarına örnek oluyorlar. Bunlar da bizim için değerli kazanımlar" dedi.