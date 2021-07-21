Kars'ta yaklaşık 4 yıl önce 'Bir oyuncak da sen ver' adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için bu kez bayram için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.
AA'nın haberine göre oyuncakları olmayan kırsaldaki çocukları mutlu etmek için harekete geçen ekip, yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri hediyelerle, Selim ilçesinin Söğütlü ve Yukarı Kotanlı köylerinde yaşayan 300 çocuğa bayramda sürpriz yaptı.
Bayramda oyuncak alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
AYICIK HEDİYE EDİLEN NADİME NİNE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Çocuklar arasına karışarak gönüllülerden kendisi için oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş ise yardım ekibini duygulandırdı. Ayıcık hediye edilen ve duygulu anlar yaşayan Nadime nine, oyuncağa sarılarak sevinç gözyaşı döktü.
Kampanyanın sorumlularından yardımsever Fatih Taş, 'Bir oyuncak da sen ver' sloganıyla 4 yıldan bu yana kentteki binlerce çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.
Çocukların oyuncaklarla çiftte bayram yaşadığını ifade eden Taş, "Çocuklara köylerinde oyuncak dağıtarak mutlu etmeyi amaçladık. Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla güzel bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarla uçurtma uçurduk, ikramlarda bulunduk daha sonra hepsine oyuncak verdik. Etkinliklerimizi Kars'ın tüm köylerinde yapmaya çalışıyoruz, hedefimiz Kars'taki tüm çocukları oyuncakla buluşturmak" dedi.
"GÖZLERİNDEKİ SEVİNÇ VE HEYECAN BİZE YETİYOR"
Ekibin gönüllülerinden Fatmanur Yemenoğlu da sayfadaki paylaşımları görerek ekibe dahil olduğunu ve köy köy gezerek çocukları mutlu ettiklerini anlattı.
Çocukların mutlu olduğunu görmenin paha biçilmez olduğunu aktaran Yemenoğlu, "Bayram hediyesi olarak çocuklara oyuncaklar getirdik. Kültürümüzde de bayramlarda hediyeleşmek var. Biz de buraya geldik ve çocuklara oyuncak dağıttık. Çocukların mutlulukları, gözlerindeki sevinç ve heyecan bize yetiyor" diye konuştu.
Söğütlü köyü muhtarı Efendi Alagöz ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocukların mutluluğunu görünce benim de gözlerim doldu ve kendi kendime 'ah keşke bizim zamanımızda da böyle olsaydı, bize de oyuncak getirselerdi ve biz de mutlu olsaydık' dedim. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar çok mutlu oldu, ben de çocuklar gibi sevindim" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!