Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - KIRŞEHİR

AA

denetim yaptı.Çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezen Akın, ziyaretleri sırasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi.

Denetimin ardından açıklama yapan Akın, "Maske konusunda bir hassasiyet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, esnafımızın aynı hassasiyetle uymaya devam etmelerini arzu ediyoruz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzolasyon kurallarına ve bu konuda alınan tedbirlere uymayanlara karşı da duyarlılık oluştuğunu aktaran Akın, şöyle devam etti:

"İzolasyonda olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu konuda da memnuniyetle söylemeyim ki uyum iyi düzeyde. Vatandaşlarımızda izolasyon konusunda bir duyarlılık oluştu. İzolasyonda olup da dışarı çıkanları ihbar etmekten çekinmiyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Alınan kurallar kamu sağlığı ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması içindir."