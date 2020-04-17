Kovid-19 salgınında "grup ve akıl oyunları"nın satışı arttı

AA

Mıcık, AA muhabirine, Kovid-19'un oyuncak sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Puzzle, grup oyunu ve akıl oyunu gibi ürünlerde stokların bittiğini ifade eden Mıcık, bu tip ürünlerin çok fazla satılmasının aile içindeki iletişimin artmasının göstergesi olduğunu söyledi.

Mıcık, "İnsanların evde kalması aile ortamını canlandırdı. Bu da grup ve akıl oyunlarının ön plana çıkmasını sağladı. Şu anda en çok satılan, en fazla talep gören ürünler bunlar. Puzzle, akıl oyunu ve grup oyunu gibi ürünleri artık üreticilerinde bile bulmak zor. Bu oyunlarda stoklar büyük ölçüde bitti." diye konuştu.

Söz konusu ürünlerin bu denli satışının insanların bireysellikten uzaklaşmaya başladığının da bir göstergesi olduğunu vurgulayan Mıcık, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan tablo, insanların bilgisayar, telefon ve tablet gibi teknolojik ürünlerle daha az zaman harcamaya başladığını da gösteriyor. Bu süreç, herhalde çocuklarımızın biraz da olsa teknolojiden kopmasını sağladı. Aslında bu sevindirici bir gelişme, en azından paylaşımı, rekabeti ve bir arada yaşamayı öğrenmiş oluyorlar."

- "Salgının oyuncak sektörüne çok ciddi olumsuz etkisi olmadı"

Mıcık, grup ve akıl oyunlarının satışında Kovid-19 öncesiyle mevcut dönem arasında çok ciddi bir fark olduğuna dikkati çekerek, "Bu ürünlerin satışlarında yüzde 500'e yakın bir artış yaşandı. Sektörde salgının etkisiyle özellikle kaydırak satışlarında da önemli bir artış var. Çocuklar evde enerjisini harcayamıyor. Kaydırakla oynarken bunu bir nevi daha iyi yapıyorlar. " ifadelerini kullandı.

Araba, bebek gibi oyuncak gruplarında durgunluk olduğuna işaret eden Mıcık, buna karşın söz konusu sürecin oyuncak sektörüne dünyada ve Türkiye'de çok ciddi olumsuz bir yansımasının olmadığını bildirdi.

- "Hiç etkilenmedik desem yalan olmaz"

Oyuncak toptancısı Ali Yılmaz da özellikle grup ve akıl oyunları ile puzzle grubundaki ürünlerin satışlarında önemli artış yaşandığını belirterek, "Çocuğun evde oyun oynayabileceği, büyüklerin de evde rahat vakit geçirebileceği ürünler çok satılıyor." dedi.

Yılmaz, evde çocukların oynayabileceği 3-4 basamaklı kaydıraklara ve salıncaklı setlere çok yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınının oyuncak sektörüne etkisini değerlendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 'hiç olumsuz etkilenmedik' desem yalan olmaz. Hatta olumlu yönde etkilenen alanlar var. Ben bu işe 1996 yılında başladım. O günden bugüne 10 koli puzzle sattıysam, salgının başlamasından sonra 100 koli civarında satmışımdır, yaklaşık 10 katı fazla. Salgın öncesinde perakendeciler akıl ve grup oyunu ürünlerinden 1-2 tane alırken şimdi bir perakendeci 100'e kadar talepte bulunabiliyor."

,Muhammet Emin Horuz