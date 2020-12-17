2020: Turizmin en kötü yılı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) verilerine göre, 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü.
Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat kısıtlamaları ve düşük tüketici güveninin etkisiyle bu yılın ocak-ekim döneminde uluslararası turist sayısının 2019'un aynı dönemine oranla 900 milyon azaldığını belirten BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.
TURİZM SEVİYESİ 1990 YILINA GERİ DÖNDÜ
Dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğüne işaret eden BM örgütü, turizmdeki kaybın 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin yarattığı etkiden 10 kat fazla olduğunu bildirildi.
Turizmin en olumsuz etkilendiği bölgelerin başında yüzde 82'lik düşüşle Asya ve Pasifik'in geldiği, bu düşüşün Orta Doğu'da yüzde 73, Afrika'da yüzde 69, Avrupa ve Amerika'da ise yüzde 68 olarak tespit edildiği kaydedildi.
'İYİLEŞME İÇİN UZUN BİR YOL VAR'
BMDTÖ Genel Sekreteri Zurap Pololikashvili, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Krizin başladığı andan itibaren BMDTÖ olarak, hükümetlere ve şirketlere Kovid-19'un küresel turizm üzerindeki benzeri görülmemiş sonuçlarını yansıtan güvenilir veriler sağladık. Aşı haberi turistlerin güvenini artırsa da iyileşme için hala uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.
Aşı ile birlikte başlayacak yeni dönemde, turizm işletmelerini desteklemenin yanı sıra sınırların güvenli bir şekilde açılmasına ilişkin çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pololikashvili, "Turizmin bu benzeri görülmemiş krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu her seferinde daha açık bir şekilde anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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