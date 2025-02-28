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        Haberler Dünyadan Kourtney Kardashian çöp protestosuna katıldı - magazin haberleri

        Kourtney Kardashian çöp protestosuna katıldı

        Kourtney Kardashian, Los Angeles yangını sonrası enkaz parçalarının yaşadığı bölgeye dökülmesini protesto etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:57
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        Çöp protestosuna katıldı
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        Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian, Los Angeles'ın Calabasas ilçesinde komşularıyla birlikte protesto gösterisine katıldı. 45 yaşındaki Kardashian, büyük yangın sonrası molozların, yaşadığı bölgeye istiflenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Realite şov yıldızı, ocak ayında çıkan Palisades bölgesinde çıkan yangından kaynaklanan enkazın, ilçe sınırlarının hemen dışındaki bir çöp sahasına atılmasına karşı mücadele etmek için dün, aralarında bir başka realite şov yıldızı Kendra Wilkinson'ın da bulunduğu kişilerle grupla protestoya katıldı.

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        Kourtney Kardashian ile diğer protestocular, bir ilkokulun yakınında bulunan atık imha sahasında biriken tehlikeli atıkların bölge sakinleri için bir sağlık tehdidi oluşturduğunu söyledi.

        "Calabasas bir kül tablası değil", "Geleceğimi zehirleme" gibi yazılar içeren dövizlerin görüldüğü protesto gösterisinde bir kişi tutuklandı.

        Protesto, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'nin, Calabasas'a moloz yığınlarının atılmasını durduracak geçici bir yasaklama emri talebini reddetmesinin ardından geldi.

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        #Kourtney Kardashian
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        #protesto
        #los angeles yangını

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