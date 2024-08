'Kötülük Diye Bir Şey Yok' ENKA Açıkhava'da

ENKA Sanat’ın yerli ve yabancı ödüllü yapımları içeren film programı Ağustos ayında da devam ediyor. ENKA Açık Hava Sineması, 19 Ağustos Pazartesi akşamı Oscar ödüllü Drive My Car’ın yönetmeni Ryûsuke Hamaguchi’nin, ekolojik yıkımı merkezine alan politik gerilim filmi Kötülük Diye Bir Şey Yok (Evil Does Not Exist) filmini izleyicilerle buluşturacak. Geçtiğimiz yıl büyük jüri ödülünü kazandığı Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapan film, Tokyo’ya yakın bir dağ kasabasında doğa ile kapitalizmin çatışmasını konu alıyor.

Dan Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğindeki aksiyon komedi Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything everywhere all at once) 21 Ağustos Çarşamba akşamı perdeye yansıyacak. Film, ailesi ve işiyle sıradan bir hayata sahip olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegâne gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

23 Ağustos Cuma akşamı yerli yapım Bildiğin Gibi Değil, ENKA Açık Hava Sineması’nın konuğu olacak. Film, babalarının gizemli ölümüyle, doğdukları şehir Tokat’ta toplanmak durumunda kalan, düşünce biçimi ve hayat tarzı açısından birbirinden farklı üç kardeşin hikâyesine odaklanıyor. Vuslat Saraçoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, 43. İstanbul Film Festivali’nde dört ayrı dalda ödül alan filmin oyuncuları arasında Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan bulunuyor.