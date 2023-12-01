Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmalısınız
Bazı günler çok kötü zamanlar geçirebiliriz; bu bütün iyimserliğimizi alır götürür ancak dünyada birilerinin de bizim gibi bir süreçten geçtiğini düşünmek, rahatlatıcı bir düşüncedir.
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“Masamda otururken düştüm.”
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"Noel tatilinden sonraki ilk gün, bu sabah iş yerinde beni karşılayan şey."
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“Burası Airbnb'nin jakuzisi, orayı kiralamamın ana nedeni de buydu. Berbat kokuyordu ve belli ki uzun süredir temizlenmemişti.”
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"Uçakta arkamdaki yolcu, kokan ayağını tüm uçuş boyunca kol dayanağıma koydu."
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“Şu anda ön kapımın girişi”
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“Umarım benden daha iyi bir gün geçiriyorsundur.”
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"Aylardır ev sahibinden mutfağımdaki sarkan çatıyı araştırmasını istiyordum, bu akşam eve geldiğimde bunu buldum."
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"Alışverişi yeni bitirdim ve birisi ön camıma yumurta attı."
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“Oğlum uzaktan kumandanın yön tuşlarını ısırdı.”
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“Sanırım kanalizasyonlarım dondu. Artık donmuş suyla doldu.”
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"Bu işe giderken oldu."
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"Bir teslimatçı dik garaj yolumuz üzerinde el frenini çekmeyi unuttu."
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“İşte parmağımın acımasının nedeni bu. Bunun olabileceğini bile bilmiyordum."
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“AirPod'lara güle güle.”
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“Airbnb'mizde bir haftadır suyun sarı ve metalik tadı var. Sahibi bu konuda bir şey yapamayacaklarını söylüyor.”
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"Dondurulmuş pizza yapmak istedim ama fırının ön kısmı patlamaya karar verdi."
Kaynak: Reddit