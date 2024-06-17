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        Kosova'da Türk toplumu Kurban Bayramını kutladı

        Kosova'nın Prizren şehrindeki Türk toplumu, Kurban Bayramı'nı bir arada kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:16
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        Kosova'da bayram coşkusu
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        Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesince düzenlenen bayramlaşma törenine, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra parti yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

        Genel Başkan Damka ve Büyükelçi Angılı, törende yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Bayramlaşma töreni davetlilere yapılan ikramla son buldu.

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        #kosova
        #kurban bayramı
        #haberler
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