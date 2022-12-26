Kosova'da KFOR’dan "silah sesleri" açıklaması

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü KFOR, devriye ekiplerinin yakınında silah sesleri işitildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; KFOR, Kosova basınına, ülkenin kuzeyinde devriye gezen askerlerinin yakınında silah sesleri işitildiğini doğrularken, olayda can kaybı, yaralı ve maddi hasar olmadığını bildirdi.

Öte yandan Kosova polisi, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok’ta silahlı çatışmaya dahil oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

Kosova polisi tarafından yayınlanan bildiride, "Kosova polisine yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır. Kosova polisi ile herhangi bir grup arasında çatışma yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kabine şefi Blerim Vela de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan’daki rejim yanlısı medya, Zubin Potok yakınlarında çatışmaların olduğu konusunda yalan haberler yayarak, Kosova'da silahlı bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.