Kosova, "Bayraktar TB2 SİHA'ların Sırbistan ordusunu gözetlediği" iddiasını reddetti

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Bayraktar TB2 SİHA'larının Priştine üzerinden Sırbistan'a yakın uçuş gerçekleştirdiği ve Sırbistan ordusunun kabiliyetlerini gözetlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ordusunun gerçekleştirdiği "Ateş Saldırısı 2024" adlı tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Vucic, Kosova'nın geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların 5 ve 20 Haziran'da Sırbistan yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini belirterek "Biz onlara avucumuzun içi gibi baktık, başka zaman olsaydı uzun süre havada kalmazlardı." iddiasında bulundu.

Uçuşun yapıldığı bölgenin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kontrolü altındaki bir alan olduğunu belirten Vucic, KFOR'un kontrolündeki bölgeye saygı duyduklarını söyledi.

REKLAM

Vucic, bunun ülkesi için bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini dile getirerek "Biz bu uçuşları analiz ettik. Elbette bu, ordumuzun yeteneklerini daha geniş anlamda gözetlemek için yapıldı." diye konuştu.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ise yerel basına yaptığı açıklamada, Vucic'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade etti.