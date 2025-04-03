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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düşüp öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düşüp öldü!

        Giresun'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:58
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        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
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        Giresun'da olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27), iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.

        YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı.

        ÜST GEÇİTTEN DÜŞÜP CAN VERDİ

        Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI' İDDİASI

        Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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        #giresun
        #Güler Erdoğan
        #Son dakika haberler
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