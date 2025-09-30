Habertürk
        KOSGEB girişimcileri destekleme başvurusu ne zaman? KOSGEB kredisi nasıl alınır, geri ödeme planı belli mi?

        KOSGEB girişimcileri destekleme başvurusu ne zaman? KOSGEB kredisi nasıl alınır, geri ödeme planı belli mi?

        KOSGEB, Girişimci Destek Programı başvurularını başlatıyor. İş kurmak isteyenlere geri ödemeli finansman sağlanacak. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmak isteyenlere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlanacak. İşte, 2025 KOSGEB desteği başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 17:40 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:41
        • 1

          KOSGEB’den girişimcileri destekleme başvuruları yoğun ilgi görüyor. Yeni iş kurmak isteyen vatandaşlar KOSGEB kredisinden yararlanmak için detayları merak ediyor. KOSGEB de iş kurmak ve işini ilerletmek isteyen girişimcilere geri ödemelerin 36 sonra başlayacağı kredi imkanı tanıyor. Peki, KOSGEB’den girişimcileri destekleme başvurusu ne zaman? KOSGEB kredisi nasıl alınır, geri ödemesi nasıl?

        • 2

          KOSGEB BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

          KOSGEB'in 2025 yılı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

          2025'in ilk iki döneminde programa rekor başvuru yapıldı. Girişimci Destek Programı'na 1. dönemde 3.164 girişimci başvurdu, 559 projeye 820 milyon TL destek sağlandı.

          2.dönemde ise 3.361 girişimci başvurdu, 568 projeye 800 milyon TL destek verildi. Toplamda, 1.127 proje için 1 milyar 620 milyon TL destek onaylandı.

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Program kapsamında girişimcilere, 1,5 milyon TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli finansman sağlanıyor. Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için üst limit 150 bin TL artırılıyor. Destek kapsamında karşılanabilecek giderler ise şunlar:

          Personel giderleri

          Makine-teçhizat ve kalıp giderleri

          Yazılım giderleri

          Hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları)

        • 3

          DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

          Başvurular, KOSGEB personeli, akademisyenler ve bağımsız sektör temsilcilerinden oluşan kurullar tarafından değerlendiriliyor. Destekler geri ödemeli olacak ancak faiz veya komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresinin sonunda başlayacak.

