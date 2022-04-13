Koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda akşam saatlerinde alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çevresindeki yollarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlem alındı.