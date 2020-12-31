Koruma sahasında 3 ceylanı vurdular! Cezası: 55 bin TL! Değdi mi!

DHA

Şanlıurfa´daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, çalışma başlattı.

EŞEĞİN HEYBESİNDEN 3 CEYLAN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi, suçüstü yakaladı. 4 kişinin beraberindeki eşeğin heybesinde ise av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan bulundu.

KİŞİ BAŞI 13 BİN 725 TL CEZA KESİLDİ

Ceylanlar ile av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefet suçundan kişi başı 13 bin 725 lira olmak üzere toplam 54 bin lira ceza kesti.

Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.