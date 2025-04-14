Kentte görev yapan 240 güvenlik korucusuna arama kurtarma eğitimi verildiğini, bu ay sonuna kadar 300 güvenlik korucusuna eğitim vermiş olacaklarını ifade eden Uzun, "Uygulamalı ve teorik olarak arama kurtarma, çadır kurulumu, sosyal yardım, iaşe dağıtımı gibi eğitimler verildi. Olası bir afette güvenlik korucuları bize arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında yardımcı olacaklar. İl dışında meydana gelecek bir afete de buradan güvenlik korucularıyla gideceğiz" dedi.