Kortizon vücutta bulunan ve böbrek üstü bezleri tarafından üretilmesi sağlanan bir hormon olarak adlandırılır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan kortizon; gün içerisinde insan vücudunda farklı olarak kişiye göre değişim göstererek salgılanır. Kortizon istirahat halinde bulunurken normal bir insanın sahip olduğu miktar 15 ile 40 miligram arasında bulunur. Ancak genelde şişman ve kilolu insanlarda kortizon üretimi yüzde 50 daha fazla salgılama yapar. Kortizonun gün içerisinde salgılanmasıyla vücut ısısı, kan basıncı, gündüz ve gece olmasına bağlı olarak salgılanma miktarında değişim ortaya çıkmaktadır. Kortizon miktarı genelde sabah saatlerinde daha fazla salgılanır. Ayrıca sinirli anlarda bu salgılama normalin 10 katına kadar daha fazla artış gösterebilmektedir. Bir bebeğin doğumundan 3 hafta içerisinde başlayan kortizon salgılanması ömür boyu sürer. Vücut tarafından az miktarda salgılandığı ya da hiç sağlanmadığı zaman dışarıdan takviye olarak alınması gerekli olur. Özellikle kortizon eksikliği vücutta bir takım sorunlar yaratabilmektedir. Pek çok hastalık için gerekli olan kortizon miktarı doktorun incelemeler sonucunda doğru bir şekilde belirlemesi ile hastaya takviye edilir.
Kortizon miktarları bazı durumlarda doktorların yanlış bilgilendirilmesinin sonucunda yüksek oranda verilmesiyle oldukça sorun yaratacak yanlışlar ortaya çıkabilmektedir. Kortizon kullanımı sağlanan hastalarının mutlaka doktor tarafından takip edilmesi ve belli miktarlarda kullanımı sağlanması gereklidir. Bu tarz hastaların mutlaka düzenli olarak hekim ile bağlantı içerisinde olması önem taşımaktadır.
Kortizonun en çok kullanıldığı hastalık dalları hangileridir?
Kortizonun vücutta gerekli olduğu bazı hastalıklar bulunur. Özellikle bu hastalıklarda kortizon takviyesi verilmesi hekimler tarafından uygulanmaktadır. Romatizmal hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, tümör tedavileri, alerjik hastalıklar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları, zehirlenmeler ve sıcak çarpması durumunda, hormonal hastalıklar da, ani yaşanan şoklarda ve göz hastalıklarında kortizon tedavisi gerekli olmaktadır. Bazı hastalar için tek çözüm tedavisi olan kortizon tedavisi fazla alınması halinde geri dönüşü olmayacak çok büyük hastalıklara neden yaratabilmektedir.
Kortizonun fazla olması halinde oluşan yan etkiler
Vücudun bazı bölgelerinde ortaya çıkan normal dışı şişliklerin oluşması ve gövde içerisinde yağlanmanın çoğalması, gelişme bozukluklarının ortaya çıkarak sorun yaratması, adalelerde zayıflama olması, kemiklerde erimenin ortaya çıkması, kan basıncında yükselme olması, yüzde kıllanma ya da çizgilerin artması gibi durumların ortaya çıkması gibi etkiler oluşur. Bunun yanı sıra, psikolojik bozuklukların oluşması, tansiyon ve şekerin yüksek oranda artması, mide sorunlarının çoğalması, gözlerde katarakt ortaya çıkması ve adet bozukluklarının olması gibi bir takım sorunlar fazla kortizon alımından sonra ortaya çıkmaktadır.
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