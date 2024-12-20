Korsan otoparkçıya suçüstü!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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AA'da yer alan habere göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir şüphelinin cadde üzerinde araç park eden kişilerden otopark ücreti istediğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI Ekipler, "değnekçi" diye tabir edilen ve korsan otoparkçılık yapan M.Ç'yi (46) gözaltına aldı. Şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.