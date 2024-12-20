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        Haberler Gündem Güncel Korsan otoparkçıya suçüstü! | Son dakika haberleri

        Korsan otoparkçıya suçüstü!

        İstanbul Fatih'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:53
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        Korsan otoparkçıya suçüstü!
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir şüphelinin cadde üzerinde araç park eden kişilerden otopark ücreti istediğini belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, "değnekçi" diye tabir edilen ve korsan otoparkçılık yapan M.Ç'yi (46) gözaltına aldı.

        Şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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