Dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alan kalp-damar hastalıklarının tedavisinde koroner by-pass cerrahisi ve stent uygulamalarıyla çok sık karşılaşılıyor. Bu noktada merak ettiklerimiz yanında kafa karıştıran bir bilgi kirliliği de var. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, HT Stüdyo Sağlık’ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim İsbir’e konuyla ilgili önemli sorular yöneltti. İşte o sorular ve bilimsel yanıtlarının yer aldığı video.

*Benzer sorunları olan hastaların birine Bypass diğerine stent kararı hangi kriterlere göre veriliyor?

*Bypass yapılan hastanın kalp sağlığı açısından durumu stent önerilen hastaya göre daha mı ağırdır?

*Araştırmalar Bypass ve stenti olan hastaların hastalıklarının tekrarlama ve aynı işlemlerin yeniden yapılma oranına ilişkin hangi sonuçlara dikkat çekiyor?

*Minimal invaziv gelişmeler koroner Bypass cerrahisini ortadan kaldırabilir mi?

*Bypass yapılırken kullanılan damarların mutlaka hastanın kendisinden mi alınması gerekir?

*Teknolojik gelişmeler ışığında Bypass ve stente dair geçmişten bugüne neler değişti?

*Her stent aynı mıdır?

*Koroner Bypass cerrahisi ve stent ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

*Doktorun sigara içen hastasını reddetme ve tedavi etmeme gibi bir hakkı olmalı mıdır?