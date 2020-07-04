Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki eczacı kalfası Ali Kır, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını yenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Bafra Devlet Hastanesine 6 Nisan'da başvuran Kır, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanenin Covid-19 servisinde tedavi altına alındı.
15 GÜN KALDIĞI HASTANEDEN İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ
Yoğun bakım servisinde yapılan ilaç tedavisine olumlu cevap veren ve servise çıkartılan Kır, 15 gün kaldığı hastanede iyileşerek taburcu edildi.
Evli ve 2 çocuk babası Ali Kır, hastane sürecinin başarılı ancak oldukça zor geçtiğini söyledi.
Taburcu edildikten sonra da 14 gün evde gözlem altında tutulduğunu belirten Kır, en büyük endişesinin, virüsü ailesine ve iş arkadaşlarına bulaştırmak olduğunu vurguladı.
Çalıştığı eczanenin, kendisinde virüs tespit edilmesi üzerine bir hafta kapatılarak karantinaya alındığını, mesai arkadaşlarının da testten geçirildiğini anlatan Kır, "Tat alamamaya başladım. Bundan dolayı hastaneye başvurdum. Tahlil ve tomografi sonucunda koronavirüs pozitif çıktı." dedi.
Serviste hastalığı daha ağır geçirenleri gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kır, "Hastalığa yakalanmak aklımdan bile geçmedi. Tedbirlerimizi almamıza rağmen böyle bir şey yaşadık. Hastane süreci ister istemez zor. Üzülüyorsun, bunalıyorsun, çıkma şansın yok. Bu nedenle insanların uyarılara dikkat etmeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları önem taşıyor. Herkesin bunları yapıp kendisini düşünmesi lazım." diye konuştu.
"HAYAT VARMIŞ"
Kır, tedavisinin ardından yeniden tat duyusunun geldiğine dikkati çekerek, "Virüs tat duyusunu etkilediği için, yediğim içtiğim hiçbir şeyden uzun süre tat alamadım. Allah'a çok şükür, tat duyum geri geldi. Rahatladım. Bir ömre bedel, hayat varmış. Bugünümüze şükür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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