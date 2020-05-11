Koronavirüsten etkilenenlerin bakkal borçlarını iş insanları ödüyor - KONYA

AA

MÜSİAD Konya Şubesi üyeleri, Osmanlı'da ödeme güçlüğü çeken kişilerin haberi olmaksızın hayırseverlerce bakkal borçlarının ödendiği "zimem defteri satın alma" geleneğini, bu yıl da sürdürüyor.Kent merkezinde önceden belirlenen bakkalları ziyaret eden üyeler, ödeme güçlüğü çekenlerin veresiye defterini satın almak istediklerini belirtiyor.Bakkalın defter üzerinde yaptığı çalışmada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçirenler başta olmak üzere borcu olanlar belirleniyor.Dernek üyeleri, "defter satın alma" adı verilen uygulamada, söz konusu borçları ödeyerek, toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağlıyor.MÜSİAD Konya Şubesi üyesi iş insanları, ramazan ayının başından bu yana gelir durumu düşük kişilerin yaşadığı mahallelerde, veresiye çalışan bakkal ve marketleri tek tek gezerek, 16 iş yerinde 350 kişinin defterini satın aldı.- Ecdadın mirasını yaşatmaya çalışıyorlarMÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan kalma ramazan ayına has bu geleneği 3 yıldır sürdürdüklerini söyledi.Gelir durumu düşük kişilerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalları gezdiklerini anlatan Kağnıcı, "Ecdadımızın toplumsal dayanışma örneği olarak miras kalan bu güzel geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Referanslı bakkalları tercih ediyoruz, güvendiklerimize gidiyoruz. Çünkü burada büyük bir vebal var. İnsanların maddi durumunu bakkallar daha iyi biliyor. Onların tavsiyesi üzerine hareket ediyoruz." diye konuştu.- Gelenekle hem borçlular hem de bakkal sevindiriliyorKağnıcı, ramazan ayı boyunca uygulamanın sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Ramazan ayında 16 bakkalın defterini satın aldık. Üyelerimizden hala yardımlar geliyor. Bu devam ettiği sürece biz de gezmeye devam edeceğiz. Ortalama bir defter 4-5 bin lira civarında tutuyor. Bir mahalledeki bakkalda 70-80 kişiye yakın hesabı kapattığımız oldu. Böylelikle iki yönlü bir fayda sağlamış oluyoruz. Bu süreçte bakkalların da nakit ihtiyacını karşılıyoruz. Maddi durumu sıkıntılı kardeşlerimizin de borçlarını kapatmış oluyoruz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle zor günler geçirenlerin olduğunu biliyoruz. Onların da imkanlar dahilinde sıkıntısını gidermeye çalıştık.""Zimem defteri satın alma" geleneğini bilmeyen bazı bakkalların büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Kağnıcı, birlik ve beraberliğe katkı sağlayan bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.- Zor durumda olanların borçlarını ödüyorlarMeram ilçesinde bakkal sahibi Ahmet Yaman ise ödeme güçlüğü çeken müşterilerinden 7 kişinin borçlarının, MÜSİAD üyelerince ödendiğini dile getirdi.Mahallede uzun yıllar esnaflık yaptığını anlatan Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Müşterilerimin, maddi durumlarını biliyorum. Sonradan işi bozulanlar oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan, sıkıntılı günler geçiren birkaç kişi de vardı. Dernek üyeleri, ödeme güçlüğü çeken ve ihtiyaç sahibi kişilerin borçlarını kapatmak istediklerini söyledi. Zor durumda olan bu kardeşlerimizin hesaplarını çıkardık. Onların borçlarını kapattılar, Allah kabul etsin."Yaman, hesabının bir kısımı ödemek üzere gelenlerin ise büyük bir sürprizle karşılaştığını belirterek, "Onlara borçlarının tamamının ödendiğini söylediğimde çok mutlu oldular. Gelenekten söz edince şaşırıyorlar, seviniyorlar. Bu gelenek birlik ve beraberlik anlamında, yaşadığımız bu süreçte güzel bir dayanışma örneği oluyor." ifadesini kullandı.