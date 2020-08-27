Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 27 Ağustos 2020 son corona virüs tablosunu duyurdu. 27 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...
27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
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26 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507, vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.
"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."
DÜNYADA SON DURUM
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 324 bine ulaşırken, can kaybı 650 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 985 bine yükseldi.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 341 bine yükselirken, can kaybı 149 bin 602'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bini geçti.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 402 bine, can kaybı 86 bin 591'e çıktı. Ülkede 1 milyon 617 bin 480 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 49 bin 719 artarak 1 milyon 435 bin 213'e ulaştı, 32 bin 809 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 917 bin 234 kişinin iyileştiği bildirildi.
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