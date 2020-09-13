Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan olan Fahrettin Koca, 13 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 12 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Eylül koronavirüs tablasu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu birazdan açıklayacak. Corona virüsü vaka sayısı belli olur olmaz bu sayfada bilgiler olacaktır.

12 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

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DÜNYADA SON DURUM

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 639, Hindistan'da 4 milyon 659, Brezilya'da 4 milyon 282, Rusya'da 1 milyon 57 bine çıktı.

ABD'nin Meksika sınırında, salgınla bağlantılı önlemlerin uygulandığı marttan bu yana 8 bin 800 refakatsiz çocuğun, duruşma yapılmadan ülkeden çıkarıldığı bildirildi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin, verilen aranın ardından yeniden devam etmesi kararlaştırıldı.

Belçika'da Ulusal Sağlık Enstitüsünün paylaştığı bilgiye göre, 2-8 Eylül'de yeni vaka sayısının günlük ortalaması, bir önceki haftaya göre yüzde 29 artarak 588 oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da sahte Kovid-19 aşısı satmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi. Söz konusu çetenin, aşıları "Remdesivir" ismiyle satışa sunduğu ve her aşıyı yaklaşık 450 milyon riyale (yaklaşık 2 bin dolar) sattığı kaydedildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs’ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Son 24 saatte 1007 kişide virüs tespit edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Endonezya'da yetkililer, başkent Cakarta’da pazartesi yeniden uygulanacak geniş kapsamlı salgın kısıtlamaları kapsamında ibadethanelerin, sağlık protokollerine uyulması koşuluyla açık olabileceğini belirtti.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, Malezya'nın Singapur ile kara sınırlarını Ocak 2021'den itibaren tamamen açmayı planladığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede kullanılmak üzere bazı dost ülke bankalarında bulunan kendilerine ait paraları ABD baskısı nedeniyle teslim alamadıklarını söyledi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, yasak karşıtlarının düzenlediği gösteride en az 3 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.