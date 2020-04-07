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Koronavirüs önlemleri göçmen kuşlara yaradı

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyılarındaki ziyaretçi sayısı koronavirüs nedeniyle azaldı. Kuş cenneti, binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turnanın özgürce yaşadığı bir ortama dönüştü

07.04.2020 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Koronavirüs önlemleri
AA

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ziyaretçi sayısı iyice azalınca binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turnanın özgürce yaşadığı bir ortama dönüştü.

Önceki yıllarda ziyaretçilerden ürkerek yaklaşık 10 bin 700 metrekarelik gölün orta kesimlerine kaçan kuşlar, bugünlerde kıyılarda rahatça zaman geçirerek görsel şölen oluşturuyor. Farklı türdeki kuşlar, göle gelen az sayıda kişi tarafından çıplak gözle gözlemlenebiliyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle göle ziyaretlerin yok denecek kadar azaldığını söyledi.

Göldeki su seviyesinin istenen düzeyde olmamasına rağmen binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turna ile çıkrıkçı kuşları ve yerel kuşların konaklamaya başladığını vurgulayan Çetiner, gölün her yerinde göçmen kuşları görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Bahar aylarında çokça ziyaretçiyi ağırlayan Seyfe Gölü'nde, koronavirüs nedeniyle yaşanan sessizliğin kuşlara yaradığını belirten Çetiner, şöyle devam etti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son yıllarda fazla göremediğimiz kuş birlikteliğini görüyoruz. Gölümüzde binlerce flamingoyu, yüzlerce martı, ördek ve turnayı görebiliyoruz. Bunların yanında çıkrıkçı kuşları, kız kuşu, ayrıca yerel kuşlarımız da burada güzellik oluşturuyor. Bu kadar güzel bir doğal ortamı her zaman bulma şansımız yok. İnsanlar bugünlerde rahatsız etmediği için kuşlar özgürce kıyılarda yaşıyor."

Göle yüzey suyu girişi olmadığı için yaz aylarında kuruduğunu anlatan Çetiner, "Son yağışlar su seviyesinin yükselmesinde fazla etken olmadı. Göle yüzeysel su girişi olmadığı sürece kuruma noktasına gelecektir. Geniş bir yüzey olduğu için buharlaşmanın etkisi daha fazla oluyor. Dolayısıyla Seyfe Gölümüzdeki bu güzellikler uzun süre devam edemeyecek" diye konuştu.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yaşanan bu görsel şölenle ilgili fotoğraf ve görüntülerin, evlerinde koronavirüs salgınının geçmesini bekleyen doğaseverlere moral olmasını dileyen Çetiner, göle su girişi için bazı çalışmalar yapıldığını, yaşanan bu güzel görüntülerin yok olmaması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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