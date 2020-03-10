Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanı Koca ile görüşmeye devam ettiklerini, okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.