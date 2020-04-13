Eczacılar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) mücadelesinde hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanları için bugün Türkiye genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını yitiren meslektaşları için organize ettiği etkinlik, saat 12.00'de gerçekleştirildi.

Saygı duruşuna, Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları, sosyal mesafelerini koruyacak şekilde bulundukları yerden destek verdi.