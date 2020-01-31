Koronavirüs - İtalya'da limanda virüs şüphesi: 6 bine yakın yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor

31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Civitavecchia Limanı'nda bir cruise gemisi, Çinli bir kadının hastalık belirtileri göstermesi nedeniyle bloke edildi. Kontroller sonuçlanana kadar 6 bin kadar yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor.
İtalya medyasındaki haberlere göre, Costa Crociere firmasına ait Costa Smeralda isimli gemide Hong Kong'dan gelen Çinli bir kadın yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle geminin revirinde tutuluyor.
Kadının partneri de, herhangi bir semptoma sahip olmasa da ayrı bir odada bekletiliyor.
Çinli çift üzerindeki kontroller tamamlanana kadar gemideki 6 bin kadar yolcunun limana inmesine izin verilmiyor.
Çiftin, 25 Ocak'ta Milano'daki Malpensa Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı, ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor.
Costa Smeralda gemisi, İtalya'ya ulaşmadan önce Marsilya, Barcelona ve Palma de Mallorca limanlarından geçmişti.
Roma'da bir okulda Uzak Doğulu öğrencilerin dersleri askıya alındı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yarattığı korku İtalya'da tartışmalı önlemlere de yol açıyor. Roma'daki saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin ancak doktor kontrolünden geçtikten sonra derslere kabul edilmesi kararı alınca tepki çekti.
La Repubblica gazetesinin haberine göre, Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, öğretmenlere yolladığı mesajda "Çin kökenli salgın nedeniyle Doğulu öğrencilerin (Çinli, Koreli, Japon, etc) dersleri askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Müdür, bu ülkelerden gelen öğrencilerin ancak konservatuar doktoru tarafından muayene edildikten sonra derslere katılabileceğini belirtti.
Tartışma yaratan kararla ilgili olarak gazeteye konuşan bir öğretmen de "Bu karar bizi afallattı. Koreli bir öğrencim neredeyse gözyaşları içinde 'Yarın derse gelemeyecek miyim?' diye sordu" dedi.
İtalya'da Roma ve Milano gibi büyük şehirlerde koronavirüs korkusu nedeniyle eczanelerin maske stoğunu tükettiği haberleri de geliyor. Özellikle seyahat edecek ya da hastaneye gitmesi gereken kişilerin maske satın almak istediği belirtiliyor.
Roma Eczacılar Federasyonu, kentte özellikle turistik bölgelerde, havalimanı ve metro istasyonu yakınlarındaki eczanelerde maskelerin tükendiğini belirtti. Ancak federasyon, depolarda ise halen maske bulunduğunu vurguladı.
İtalyan basını, koronavirüs korkusunun ülkede bir "psikoza dönüştüğüne" dikkat çekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!